Vaccini antiCovid agli over 80. Ecco come ci si può prenotare

I ritardi nella consegna da parte del colosso farmaceutico Pfizer, conducono il Lazio a rivisitare i piani per l’iniezione del farmaco antiCovid per gli over 80.

La data precedentemente fissata in accordo anche con i medici di famiglia al 28 gennaio è stata posticipata al 1° febbraio.

A spiegarlo è l’Unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio: “Il taglio nelle forniture da parte di Pfizer ha imposto una rimodulazione del piano vaccinale per gli over 80 anni così, dopo una prima fase positiva di sperimentazione svolta presso l’Istituto Spallanzani e il Campus Bio-Medico di Roma, da lunedì 25 gennaio gli ‘over 80’ anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid sul sito SaluteLazio.it (PrenotaVaccinoCovid) basta solo il codice fiscale.”

Le date per i vaccini agli over 80

Si potrà scegliere uno dei 100 punti di somministrazione diffusi sul territorio regionale, con la prima fascia oraria disponibile ed in automatico con la prima prenotazione del vaccino si prenota anche la seconda, sempre nel medesimo punto di somministrazione.

Le prenotazioni potranno esser fatte per il periodo temporale dal 1° di febbraio al 31 di marzo. L’avvio delle somministrazioni dei vaccini prenotati sarà dal primo febbraio. L’accesso ai punti vaccinali avverrà solo con il codice di prenotazione.

Il vaccino per gli over 80 dal medico di famiglia

Per tutti coloro interessati a partecipare alla campagna vaccinale l’Unità di crisi Covid 19 della Regione Lazio sconsiglia vivamente di recarsi ai punti vaccinali senza la prenotazione.

Tutti i cittadini qualora non vogliano eseguire la procedura online, a partire dal 1° febbraio potrà richiedere il vaccino al proprio medico di medicina generale.

In questo caso la prenotazione sarà gestita direttamente dal medico di famiglia e la somministrazione avverrà presso lo studio del medico o studi aggregati.

“Informati 1.400 medici di medicina generale”

Il vaccino verrà distribuito ai medici di medicina generale che aderiranno alla campagna vaccinale attraverso i 20 Hub ospedalieri per garantire la così detta “catena del freddo”.

Durante una webinar formativa, ben 1400 medici di medicina generale sono stati informati su tutte le procedure studiate per gestire la campagna vaccinale.

Intanto prosegue senza sosta la campagna vaccinale destinata a tutto il personale medico, parasanitario, amministrativo e tirocinante delle strutture sanitarie del Lazio.