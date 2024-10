Vademecum anti-truffa dei Carabinieri: protezione e consigli per i cittadini

Negli ultimi tempi, nel territorio pontino, si sono registrati diversi casi di truffe ai danni soprattutto di persone anziane. I Carabinieri hanno stilato una serie di consigli per prevenire e contrastare questo fenomeno, sensibilizzando i cittadini sui rischi e le modalità utilizzate dai truffatori:

1. Diffidare degli sconosciuti: non fornire mai informazioni personali o bancarie a chi si presenta come un operatore o un familiare senza aver verificato.

2. Attenzione alle chiamate sospette: i truffatori si spacciano spesso per parenti, avvocati o forze dell’ordine, cercando di ottenere denaro con pretesti di emergenze o consegne false.

3. Verificare le richieste bancarie: in caso di richieste sospette riguardanti conti correnti, contattare sempre l’istituto di credito direttamente, evitando di seguire le istruzioni ricevute via telefono o email.

4. Sicurezza online: utilizzare notifiche di controllo sui pagamenti e fare attenzione ai siti che non offrono metodi di pagamento tracciabili.

5. Tenere sempre informati i familiari: coinvolgerli in caso di dubbi o richieste insolite.

6. Consapevolezza digitale: prestare attenzione a spyware e virus, soprattutto quando si naviga su dispositivi mobili.

I Carabinieri invitano inoltre a non avere remore nel segnalare tentativi di truffa e a mantenersi aggiornati sulle nuove tecniche utilizzate dai malintenzionati.