Valigia sospetta in via Carroceto, scatta l’allarme bomba ad Aprilia

Questa mattina ad Aprilia, dove una valigia rossa abbandonata lungo via Carroceto ha fatto scattare l’allarme bomba. L’area è stata immediatamente isolata dagli agenti della Polizia Locale, che hanno chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di sicurezza.

I carabinieri del Reparto Territoriale sono intervenuti per i primi rilievi, mentre alcune abitazioni vicine sono state evacuate in via precauzionale. Sul posto sono attesi gli artificieri da Roma, chiamati a verificare il contenuto del bagaglio e a stabilire la natura dell’oggetto sospetto.

La zona interessata si trova a ridosso di negozi e case, motivo per cui il dispositivo di sicurezza è stato attivato con la massima cautela. Indagini sono in corso.