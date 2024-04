Valletta (Lega): “Necessario un presidio della Polizia locale nel centro di Latina”

“Resto basito nel leggere dell’aggressione avvenuta in centro ai danni di un quattordicenne, al quale va tutta la mia solidarietà, e sono sempre più preoccupato dell’escalation di violenza alla quale stiamo assistendo. Lo dico da amministratore locale ma prima di tutto da genitore. Occorre un pronto intervento per arginare e prevenire simili situazioni, assicurando sicurezza e incolumità ai nostri ragazzi e alla città tutta. Ragion per cui sto presentando una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di istituire un presidio fisso della Polizia locale nel centro, soprattutto nel fine settimana nel triangolo compreso tra Piazza del Popolo, Piazza della Libertà e Piazza San Marco, ed esorto la convocazione urgente del tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza attivato in seno alla Prefettura.

Ritengo che una stretta sinergia tra le forze dell’ordine operanti sul territorio, con l’incremento dei controlli e di pattuglie nel week end, siano strumenti necessari – se non indispensabili – per consentire ai nostri ragazzi di vivere in serenità le loro serate, senza rischiare di incappare in queste circostanze frutto di una deriva educativa e culturale pericolosa e in piena ascesa. Lungi da me voler far prediche o insegnare a fare il genitore, ma evidentemente c’è qualcosa che alle famiglie di questi ragazzi sta sfuggendo di mano. È bene ripristinare il senso delle cose e tornare a quell’educazione civica che per la mia generazione rappresentava il vangelo. Come cittadino ho diritto e pretendo di vivere la mia città serenamente”.

Così in una nota il consigliere comunale e capogruppo della Lega, Vincenzo Valletta.