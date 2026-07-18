Valmontorio, via libera all’apertura gratuita dell’arenile

Anche per l’estate 2026 l’arenile di Valmontorio sarà aperto al pubblico e fruibile gratuitamente. La Giunta comunale di Latina ha approvato l’atto di indirizzo che consentirà di avviare le procedure necessarie per garantire l’accesso alla spiaggia.

A darne notizia è l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che sottolinea come il provvedimento rappresenti un passaggio fondamentale per consentire a cittadini e turisti di tornare a vivere uno dei tratti più suggestivi del litorale pontino.

“Dopo il positivo risultato ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno siamo riusciti a creare le condizioni per assicurare l’apertura dell’arenile nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalle autorità competenti, garantendo sicurezza, tutela ambientale e servizi”, afferma l’assessore.

Di Cocco evidenzia inoltre che il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, uffici comunali e volontariato, rivolgendo un ringraziamento alla Asl, al Servizio Demanio del Comune, all’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno, al Comando Artiglieria Contraerei di Sabaudia, alla Protezione Civile e agli uffici Mobilità, Trasporti e Ambiente.

“Lavorando in sinergia è possibile raggiungere obiettivi concreti nell’interesse della comunità. Continueremo a investire nella valorizzazione della marina di Latina, migliorando i servizi e rendendo il nostro litorale sempre più attrattivo e accessibile”, conclude Di Cocco.