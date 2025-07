Valore Impresa 2025: intervento a “fondo perduto” della CCIAA per sostenere le imprese e attività locali

Economia

Rubrica settimanale

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

“Valore Impresa 2025” – Fondo perduto per le imprese del territorio. Nuova iniziativa della Camera di Commercio che mette a disposizione contributi a fondo perduto per un totale di 300.000 euro. È questa una importante iniziativa di sostegno alle nostre micro imprese locali per sostenerle principalmente nell’ambito della competitività e l’innovazione.

L’intervento della CCIAA Frosinone – Latina prevede contributi a fondo perduto per sostenere attività produttive, digitalizzazione e innovazione dei processi e dei prodotti delle imprese. La misura scade il 31 dicembre 2025. Vedi https://www.informare.camcom.it/bando-valore-impresa-2025/

L’agevolazione –leggiamo dal sito dell’Azienda Speciale della CCIAA Informare- prevede n. 3 misure di intervento principali (alternative tra loro), sotto forma di contributi per il costo dei servizi ad alto valore aggiunto erogati direttamente dai Consorzi Fidi in qualità di Soggetti Attuatori dell’iniziativa e n. 2 misure di intervento secondarie (cumulabili tra loro).

Le “Misure Principali” sono l’Accompagnamento e tutoraggio start up, il Monitoraggio e sostegno alle PMI, la Digitalizzazione e innovazione.

Le misure principali sono alternative fra loro: ogni impresa può accedere ad una sola misura di intervento principale. Il valore massimo del contributo ottenibile da ciascuna impresa è pari a complessivi € 2.000,00 al netto dell’IVA.

Le misure principali sono affiancate da n. 2 misure di intervento secondarie del valore massimo di € 3.000,00 la prima e di € 1.500,00 la seconda.

Le “Misure secondarie” sono l’abbattimento tassi in conto interesse (max € 3.000,00)

e l’abbattimento costo garanzia (max € 1.500,00). Le misure secondarie sono cumulabili fra loro, possono essere richieste solo se viene attivata una delle misure di intervento principali e sono volte a valorizzare gli investimenti effettuati dalle medesime imprese in uno dei tre ambiti di cui sopra.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro-imprese, le piccole imprese e le medie imprese aventi sede legale e/o unità locale iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Frosinone Latina.

Segnaliamo, tra i vari soggetti attuatori cui rivolgersi, il Confidi “Italia Com-fidi” contattando la mail saveriotani@comfidi.it o presso la Sede di Latina del Confidi c/o Confesercenti di Latina, in Via Eugenio di Savoia 5, ai numeri 0773.284550 – 331.8659785.

“La Camera di Commercio – ha dichiarato Cosimo Peduto, Direttore regionale Confesercenti Lazio e membro della Giunta della CCIAA – vara una misura a supporto delle imprese, concorrendo al ristoro degli elevati tassi di interesse a carico delle stesse. Premiamo in questo modo anche l’attività di consulenza e assistenza portata avanti sul territorio dai Consorzi di garanzia fidi a supporto delle micro, piccole e medi imprese”.

È questa una ulteriore opportunità da non perdere.