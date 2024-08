Vandali alla Manuzio, Celentano e Tesone: “Sgomento, fiducia nelle indagini”

L’ incursione vandalica che ha colpito l’istituto comprensivo Aldo Manuzio di Latina Scalo ha danneggiato aule e spazi comuni. Spaccate tutte le vetrate, gli autori del raid hanno svuotato tutti gli estintori, imbrattato le stanze e messo tutto a soqquadro, capovolgendo anche i banchi.

Il sindaco Matilde Celentano ha dichiarato: “I danni arrecati sono ingenti e chi li ha provocati ha compiuto un vile gesto, inqualificabile, a danno dell’intera comunità. Le scuole, come tutti i beni pubblici, rappresentano il patrimonio dei cittadini. Danneggiare gli edifici scolastici, presidi del territorio per la formazione, la cultura e la crescita degli adulti del futuro, significa anche andare a compromettere un servizio dedicato ai bambini. Confido nelle indagini in corso per fare luce sull’episodio e individuare i responsabili”.

“L’istituto comprensivo di Latina Scalo – ha affermato l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone – rappresenta un punto di riferimento per la vasta area di Latina e per l’intero ambiente scolastico del capoluogo. Quando si colpisce una scuola, lo sgomento è collettivo e passa per le famiglie, per gli studenti, per i docenti, i dirigenti scolastici e il personale tutto che lavora nelle scuole del territorio. Purtroppo è una ferita che si riapre ogni qualvolta i soliti ignoti agiscono, incuranti dei danni materiali e immateriali che provocano. Gli atti di vandalismo in danno delle scuole sono ignobili. La scuola di Latina Scalo già si stava preparando per la riapertura a settembre. Adesso siamo costretti a procedere con la bonifica e le riparazioni a cominciare dalla sostituzione di tutti i vetri”.