Vandali giovanissimi alla Rodari, tra domande e preoccupazione

E’ rimasta chiusa oggi la scuola Gianni Rodari di Latina, con gli addetti ai lavori già all’opera per porre rimedio agli ingenti danni causati da un’azione a cui difficilmente si trova una motivazione. Sono in tre, di età compresa dagli 11 ai 13 anni, i responsabili del raid vandalico avvenuto all’interno dell’istituto scolastico di via Giovanni Fattori. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, i ragazzini si sono introdotti all’interno della scuola distruggendo tutto ciò che hanno trovato di fronte a loro.

Sono state prese di mira alcune aule della primaria e altre della scuola dell’infanzia. Il raid si è poi spostato in palestra e negli spogliatoi. E’ stata perfino distrutta una Tv di ultima generazione, appena comprata.