Vandali imbrattano la sede di LBC in centro a Latina

Vandali in azione in centro città a Latina, la scorsa notte, alcuni malviventi hanno imbrattato con degli spray di vernice la vetrina della sede di Latina Bene Comune a Latina, in via Cattaneo, ad un passo dalla zona delle vecchie autolinee.

A renderlo noto sul profilo Facebook lo stesso partito, che capitanato dall’ex sindaco di Latina Damiano Coletta, ha commentato così lo sgradevole episodio:

”Questo brutto episodio di maleducazione e di inciviltà si è verificato la scorsa notte. Muri e vetri della nostra sede rovinati da delle scritte fatte con la bomboletta spray. Condanniamo duramente questi episodi che purtroppo avvengono in tutta la città sporcandola e rendendola più brutta. Segnaleremo questo episodio alle autorità competenti”.