Vandalizzata la targa ai Martiri delle Foibe, la denuncia di CasaPound Latina

È stata ritrovata spezzata e gravemente danneggiata la targa dedicata ai Martiri delle Foibe a Latina. A denunciarlo è CasaPound Latina, che parla di “un atto ignobile e inaccettabile contro la memoria storica” e chiede il ripristino immediato del monumento.

Secondo il movimento, il gesto rappresenta “un attacco alla dignità di migliaia di italiani massacrati e infoibati per il solo fatto di essere tali” e dimostra come, ancora oggi, ci sia chi tenta di negare o sminuire la tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Episodi come questo – affermano – dimostrano quanto sia ancora necessario difendere senza esitazione il Giorno del Ricordo e la verità storica su una pagina troppo a lungo rimossa”.

“La memoria non si spezza e non si cancella – conclude la nota – a chi prova a distruggerla rispondiamo con una presenza forte e concreta”.