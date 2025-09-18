Varato il nuovo ponte sulla Ninfina

Nella mattinata di oggi è stato completato con successo il varo della struttura in acciaio corten del nuovo ponte al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II, al confine tra i comuni di Latina e Cisterna di Latina.

L’intervento rappresenta una fase cruciale del più ampio progetto di demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura preesistente, resosi necessario a seguito delle indagini condotte nell’ambito dell’“Accordo Quadro per il servizio di indagini strutturali – Priorità 1 – Area Nord”, finanziato ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018 (Annualità 2019). L’opera è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022–2024 della Provincia di Latina – Settore Viabilità e Trasporti.

Il varo è avvenuto dopo il completamento delle spalle in calcestruzzo armato, dei pali di fondazione e dei rilevati in terre armate. A stretto giro, nella stessa giornata, è iniziata la successiva fase operativa con la posa delle lastre prefabbricate in cemento armato (predalles) per la realizzazione dell’impalcato, che ospiterà la nuova sede stradale. Nei prossimi giorni si procederà con la posa dell’armatura e il getto della soletta in calcestruzzo.

Parallelamente, proseguono anche le attività coordinate con Acqualatina S.p.A. per la posa definitiva della condotta idrica sui nuovi rilevati stradali, condotta precedentemente installata sul ponte demolito. L’intervento è fondamentale per garantire la continuità del servizio idrico durante tutte le fasi lavorative.

Il cantiere, con un importo complessivo di lavori appaltati pari a 819.424,47 euro oltre IVA – di cui 608.133,58 euro per lavori e 211.290,89 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso si avvia verso la conclusione. La fine dei lavori è prevista entro il mese di ottobre, dopodiché seguiranno le necessarie procedure amministrative (collaudi, ordinanze, ecc.) che consentiranno la riapertura totale al traffico veicolare.

L’andamento del cantiere ha dovuto fare i conti con imprevisti di rilievo, tra cui la sospensione forzata dei lavori a causa del rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante la demolizione del vecchio ponte, nonché la necessità di intervenire sulla condotta idrica per garantirne la funzionalità in tutte le fasi operative, attraverso l’installazione prima di una linea provvisoria e successivamente di quella definitiva.

Il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, ha commentato:

“Il completamento del varo rappresenta una tappa strategica verso la riapertura di una delle arterie fondamentali per la mobilità dell’area nord della provincia. Un’opera attesa e necessaria, che dimostra l’efficacia della programmazione degli interventi pubblici e la capacità dell’Ente di rispondere con prontezza alle esigenze del territorio, anche di fronte a imprevisti importanti come quelli verificatisi in corso d’opera.”