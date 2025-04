Variante al piano di zona Saraceno: 104 nuovi alloggi

La Commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, ha approvato la proposta di deliberazione relativa al Piano di Zona Saraceno, variante al vigente piano regolatore. Il documento sarà presto sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

L’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ringraziando i commissari per il voto quasi unanime, con una sola astensione. L’obiettivo della variante è attuare il Piano di edilizia economica e popolare, aumentando l’offerta abitativa per rispondere alla crescente domanda di alloggi. L’area interessata, situata in località Gionchetto, attualmente classificata come Zona Agricola, copre circa 37mila metri quadrati. La variante modifica il perimetro dell’area, consentendo la realizzazione di circa 30mila metri cubi di volumetria residenziale, con spazi dedicati a parcheggi e aree verdi per circa 5mila metri quadrati. Si prevede che la nuova edificazione potrà ospitare circa 375 persone.

La proposta è stata illustrata dall’assessore Muzio insieme ai dirigenti Paolo Cestra e Patrizia Marchetto, rispettivamente a capo del dipartimento Urbanistica e del Servizio Urbanistico Edilizio (SUE), e dal funzionario Mauro Gaspari. L’assessore ha sottolineato come questo voto rappresenti un punto di svolta per la programmazione dell’edilizia economica e popolare, allineando il Piano Saraceno con altri piani già approvati come La Rosa, Zani e Casal dei Pini. Grazie alla recente modifica del Regolamento ERP, gli operatori e i consorzi mostrano una rinnovata volontà operativa che porterà alla realizzazione di 643 nuovi alloggi nella città.

Il Piano di Zona Saraceno, in fase di definizione da oltre vent’anni, è stato portato in Consiglio comunale il 9 agosto 2024 per la presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni. Ora, con la variante approvata dalla Commissione, si potrà procedere alla realizzazione di 104 alloggi tra edilizia convenzionata e residenziale pubblica, destinati ad accogliere circa 375 persone. Questo intervento si inserisce in un più ampio progetto di pianificazione dell’edilizia pubblica, che comprende anche i contratti di quartiere e i progetti Pinqua, confermando l’impegno della maggioranza nel rispettare gli impegni programmatici con determinazione e concretezza.