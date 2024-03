Variante Q3 a Latina, la prima attività ad aprire è Eurospin il 4 aprile

Dopo mesi di vicende giudiziarie e dopo il dissequestro arrivato a seguito della sentenza del Tribunale del Riesame dello scorso 29 febbraio, è pronta a partire la prima attività commerciale del complesso commerciale Q3 in via del Lido.

Giovedì 4 aprile è infatti prevista l’inaugurazione del supermercato Eurospin. Si tratta dell’unica apertura per ora, visto che gli altri due esercizi(McDonald’s e Maury’s) non hanno ancora comunicato eventuali date di inaugurazione.

Restano ancora tanti i nodi da sciogliere nella vicenda, come ad esempio la questione passi carrabili: uno in via Ferrazza e l’altro in via del Lido. Passi carrabili che erano stati autorizzati per l’uso temporaneo durante i lavori ma che ora dovrebbero essere definitivi vista la fine dei lavori. Dunque i vertici di Eurospin hanno voluto fare un passo in avanti, spinti soprattutto a seguito del ricorso vinto al Tribunale del Riesame riguardo la legittimità delle autorizzazioni. Un scelta coraggiosa e alla quale potrebbero accodarsi anche gli operatori commerciali di McDonald’s e Maury’s anche per far fronte all’aspetto lavorativo di oltre 120 persone che da mesi sono in ‘stand-by’ in attesa di risvolti positivi.