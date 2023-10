Variante Q3, in Commissione Trasparenza l’ok: atti legittimi

La presidente della Commissione Trasparenza Floriana Coletta è intervenuta, a margine della seduta odierna, riguardo la vicenda legata alla variante Q3. Questione che aveva scatenato non poche polemiche da parte della maggioranza, polemiche che riguardavano eventuali illegittimità di atti e progetti per la costruzione del nuovo impianto commerciale su via del Lido.

“E’ emerso con chiarezza che sulla vicenda legata alla variante Q3 non c’è un problema di trasparenza e di legittimità degli atti. Il percorso adottato nella passata amministrazione è stato indicato dai tecnici e corrisponde alla norma”.

“Ci siamo fatti carico di aprire una discussione in maniera approfondita in commissione, grazie agli uffici che hanno risposto in maniera completa – continua la presidente Coletta – Siamo disponibili ad approfondire ancora con la prosecuzione della seduta che si occuperà di valutare e rispondere agli altri interrogativi sollevati. Ci tengo però a sottolineare quanto emerso finora: gli atti di questa vicenda, che da subito è finita sotto la lente della magistratura, sono tutti molto chiari. E con altrettanta chiarezza è venuto fuori che ciò che i commissari di maggioranza sollevano è più una critica di natura politica, che nulla a che fare però con il piano della trasparenza e della correttezza degli atti e delle procedure. Il quadro di interrogativi ulteriori aperti dall’assessora Muzio impone una prosecuzione della seduta per dare modo agli uffici di rispondere puntualmente. La prossima data sarà definita quanto prima”.