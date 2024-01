Variante Q3, sequestrato il complesso commerciale in via del Lido

Scatta il sequestro preventivo per l’intero complesso commerciale da poco ultimato su via del Lido. A disporre i sigilli sull’intera area della ‘Variante Q3’, coordinati dal Gip di Latina Pierpaolo Bortone, sono stati in queste ore i carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale(NIPAF) di Latina.

L’ipotesi di reato, che riguarda l’intero plesso che comprende le attività di Maury’s, McDonald’s e Eurospin, è quella di abusivismo edilizio ed in più, secondo gli investigatori, il terreno su cui sorge la struttura aveva destinazione alberghiera poi decaduta grazie ad un’autorizzazione del Comune di Latina.

Un’altra valutazione da parte degli investigatori riguarda la strada che delimita la struttura commerciale. Infatti via Ferrazza, strada che sfocia sulla Pontina, sarebbe di proprietà dell’Anas quindi una strada statale e non comunale ed in tal caso non sarebbero state rispettare le distanze previste dalla normativa. In più una parte di terreno tra via del Lido e la Pontina doveva essere destinata a verde pubblico e non poteva rientrare all’interno della Variante.