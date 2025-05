Vaticano, ecco il comignolo sulla Cappella Sistina: attesa per il Conclave

Un segnale chiaro e solenne che il momento è vicino. È stato montato il comignolo sulla Cappella Sistina, simbolo inconfondibile dell’inizio del Conclave. Con la sua struttura in ferro scuro e i cavi che lo collegano all’interno della cappella, il camino è l’elemento da cui, nei prossimi giorni, si leveranno le celebri fumate: nere per indicare che non è stato ancora eletto il nuovo Pontefice, bianca per annunciare al mondo intero che “Habemus Papam”.

L’installazione del comignolo rappresenta uno degli ultimi passaggi tecnici prima dell’inizio ufficiale del Conclave, durante il quale i cardinali elettori si riuniranno nel massimo riserbo per scegliere il successore di Papa Francesco. Come da tradizione, la Cappella Sistina è stata già preparata con la disposizione delle sedute e con tutte le accortezze per garantire la segretezza del voto.

Ora, con il comignolo ben visibile sul tetto della Cappella, l’attesa si fa più intensa. Il mondo guarda a Roma. E la storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.