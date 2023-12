Vedono i carabinieri e fuggono, da Frosinone vengono inseguiti e bloccati a Sonnino

I carabinieri ricevono la chiamata di un cittadino per segnalare la presenza di una macchina sospetta aggirarsi tra i comuni di Amaseno e Villa Santo Stefano, i militari intervengono ed avviano le ricerche dell’auto sospetta fino a quando non notano un’auto che alla loro vista fa inversione di marcia dandosi alla fuga.

Da lì ne è nato un folle inseguimento con i militari che hanno tallonato i ladri in fuga per diversi chilometri fino a quando sono stati bloccati nel territorio di Sonnino. All’interno della loro automobile sono stati trovati radioline per la comunicazione a distanza, vari oggetti da scasso, torce, abiti scuri e guanti da utilizzare per introdursi nelle case ed una cartuccia per fucile integra. Indosso avevano ancora denaro contante, ritenuto provento di reato.

Ma non solo, i due malfattori hanno gettato dal finestrino della loro macchina un fucile recuperato poi dai carabinieri ritornando indietro lungo le vie dell’inseguimento. A quel punto i militari si sono recati presso le abitazioni dei due malviventi: in una hanno trovato 3 fucili, che erano stati rubati a Baronissi e a Monte San Biagio tra il 2004 ed il 2021; nell’altra è stato recuperato circa un etto di stupefacenti, tra hashish e marihuana, oltre a materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Per i due, entrambi italiani, è scattato l’arresto con i militari che li hanno tradotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.