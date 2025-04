Veglia per più di un giorno sul corpo senza vita della madre, il dramma a Formia

Ha vegliato sul corpo della madre senza vita per più di un giorno, pensando che stesse dormendo con un attacco influenzale. E’ quanto accaduto nel giorno di Pasqua a Formia, dove ad accorgersi della tragedia è stata una vicina di casa.

Vivevano da sole, 60enne psicologicamente fragile e mamma 93enne, che praticamente da sempre si prendeva cura della figlia. A dare l’allarme è stata una donna vicina di casa, che dopo essersi recata nell’appartamento per fare una visita ha dovuto fare i conti con il dramma.

Stando alle prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali il giorno della vigilia di Pasqua. Un malore del quale si era accorta la figlia, che però pensando ad un attacco influenzale, ha sdraiato la madre sul divano restando con lei e vegliando sul suo corpo convinta che si fosse addormentata.

All’arrivo dei soccorsi per la 93enne non c’era più nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti anche gli agenti della Polizia.