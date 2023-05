Vela, conclusa a Formia la regata nazionale della classe Rs Feva

Dopo tre giornate caratterizzate da condizioni meteo difficili, si è archiviata a Formia la terza tappa della regata nazionale della classe RS FEVA. Dieci le prove totali che hanno visto impegnati i 68 equipaggi che si sono ben disimpegnati soprattutto nell’ultima tornata contraddistinta fin dal mattino da pioggia battente e vento di grecale sui 15 nodi. L’evento tricolore, ospitato dal Circolo Nautico Vela Viva e patrocinato dal Comune di Formia, ha registrato la presenza di alcuni team composti da atleti alle prime esperienze ma quasi tutta la flotta si è data battaglia egregiamente. Un bilancio nettamente positivo per la prova del campionato nazionale portata a termine con professionalità dallo staff del Vela Viva, guidato dal presidente Salvatore Paolino, affiancato dal vice Armando Russo, coadiuvati dagli allenatori Manuel Di Russo e Gianluca Barbato.

A dominare la scena è stato il Circolo Nautico di Follonica. I toscani hanno primeggiato nella classifica generale e nell’equipaggio misto grazie al tandem composto da Giuseppe Bicocchi e Gemma Giovannelli che hanno preceduto i compagni di squadra Gabriele Gesi e Davide Simoni; terzi gli estoni Haamer Kaito e Orusalu Partel. Tra gli U14 successo della LNI di Follonica con il duo Michele Rulli-Dario Giovannetti e infine in campo femminile prima Ginevra Malinverno (Cn Follonica).

“Lo spettacolo delle vele colorate nelle nostre acque ha ancora una volta messo in primo piano il nostro territorio, sempre in prima fila sia per il suo suggestivo scenario e sia per la valorizzazione e la promozione delle attività sportive – commentano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo – Formia e la vela rappresentano un trait d’union speciale, un filo indissolubile che continua nel suo importante percorso di crescita grazie anche alla passione e all’impegno profuso dai circoli sul litorale di Vindicio”.