Vela, concluso il Campionato Italiano Classi Olimpiche a Formia

E’ giunto al termine l’evento del Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2022 svoltosi a Formia. La chiusura della quarta e ultima giornata di regate, unitamente alla suggestiva cerimonia di premiazione pomeridiana avvenuta presso l’Area Archeologica di Caposele, accompagnata dalle note suonate dalla Fanfara della Polizia di Stato, ha concluso ieri la manifestazione.

La kermesse tricolore ospitata per la terza volta in assoluto nella sua storia dalla città di Formia – le precedenti edizioni erano targate 2010 e 2016 – è stata caratterizzata dalla presenza di 400 velisti su oltre 200 imbarcazioni che si sono dati battaglia nelle classi ILCA 6 e ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 Mix, iQFOiL maschile e femminile, Formula Kite maschile e femminile, 2.4m e Hansa 303 singoli e doppi. Dopo due giorni di maltempo che ha costretto ai box diverse specialità, una domenica soleggiata con condizioni meteomarine perfette (vento tra gli 8 e i 12 nodi) ha permesso lo svolgimento delle prove decisive nello scenario invidiabile dello “Stadio del Vento”.

”Una grande opportunità per la nostra città – sottolinea il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – Abbiamo delle condizioni climatiche uniche per la qualità dei venti e quindi su queste caratteristiche dobbiamo puntare per lo sviluppo e la crescita sia delle varie discipline sportive che per il nostro territorio”.

”Siamo onorati di aver potuto ospitare il CICO 2022 nella nostra città e che si sia potuto svolgere tutto in totale armonia e con risultati eccellenti da un punto di vista organizzativo – commenta l’assessore allo Sport Eleonora Zangrillo – Anche per questa edizione la sinergia con la FIV e con i circoli velici del territorio è stata vincente. Saremo sempre in prima linea per sostenere la partnership tra amministrazione comunale ed il mondo della vela per crescere insieme”.

Infine il Presidente del CN Caposele, il circolo più antico della provincia di Latina, Raffaele Giarnella:”Esprimo la mia piena soddisfazione per l’ottima riuscita del grande evento velico che ha permesso di riconfermare Formia quale luogo d’eccellenza per lo svolgimento di tutti gli sport acquatici”.