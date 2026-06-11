Vela sul litorale pontino: terza edizione de “La Route de l’Odyssée”

Parte da Foce Verde la terza edizione de “La Route de l’Odyssée”, il prestigioso raid nautico in programma dal 13 al 15 giugno prossimi.

La giunta comunale di Latina ha infatti approvato la delibera per la co-organizzazione.

Il programma

L’iniziativa, promossa dalla Sezione Provinciale di Latina dell’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip), promette di regalare uno spettacolo visivo unico a turisti e residenti, unendo l’alto livello agonistico alla valorizzazione strategica del territorio.

L’evento vedrà la partecipazione di una flotta composta da circa 30 o 40 catamarani da spiaggia. Le imbarcazioni partiranno da Latina, località Foce Verde e faranno rotta verso il porto di Ponza (includendo Formia nella pianificazione del percorso), sfilando lungo le coste di Sabaudia e San Felice Circeo, offrendo un colpo d’occhio straordinario dalla riva.

A garantire il corretto svolgimento del raid e la massima sicurezza degli equipaggi vi saranno cinque gommoni di assistenza tecnica e medica, coordinati da un imponente veliero di 24 metri che fungerà da ammiraglia della manifestazione.

Evento mondiale

L’edizione di quest’anno si distingue per una forte vocazione globale. “La Route de l’Odyssée” vanta infatti una caratura internazionale di alto profilo, grazie all’adesione di circoli velici provenienti non solo da diverse regioni italiane e da vari Paesi europei, ma anche da contesti extra-continentali, tra cui spicca una nutrita delegazione proveniente dal Brasile.

Chiarato

Così l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Latina Andrea Chiarato: “Siamo entusiasti di sostenere questo evento straordinario che unisce in modo perfetto la pura passione sportiva alla valorizzazione strategica della nostra costa. Lo sport, per l’amministrazione guidata dal sindaco Matilde Celentano, non è solo attività motoria o competizione, ma rappresenta un veicolo formidabile di coesione sociale, di rispetto e di inclusione”.

Oltre al valore atletico e all’attrattività turistica, la manifestazione si fa portatrice di un profondo messaggio di transizione ecologica. Gli organizzatori hanno infatti optato per una filosofia rigidamente plastic-free: l’uso di bottiglie e contenitori di plastica monouso è stato interamente bandito. Al loro posto, sulle imbarcazioni di appoggio, verranno installati appositi dispenser di acqua potabile per il rifornimento degli atleti in gara.

Plastic free

Grande attenzione è stata riservata anche all’innovazione tecnologica. Tutti i catamarani saranno dotati di sistemi di geolocalizzazione satellitare in tempo reale. Questa scelta, oltre a innalzare notevolmente gli standard di sicurezza in mare, consentirà al pubblico a terra di seguire il tracking in tempo reale e l’evoluzione tattica della flotta attraverso monitor dedicati e piattaforme digitali.