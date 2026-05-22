Vende alcolici fuori orario, attività chiusa al Nicolosi

Scatta la prima multa dopo la nuova ordinanza anti degrado nel quartiere Nicolosi a Latina.
La Polizia Locale ha infatti sanzionato un’attività commerciale che, nonostante il divieto previsto dall’ordinanza sindacale, sarebbe rimasta aperta continuando a vendere alcolici.
L’intervento è stato effettuato dagli agenti del nucleo di polizia commerciale, che hanno contestato al titolare una sanzione da 500 euro disponendo anche l’immediata chiusura dell’esercizio.
Gli atti saranno ora trasmessi al SUAP per gli ulteriori provvedimenti di competenza.