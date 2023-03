Venti forti e pioggia: allerta meteo per la giornata di domani

Il centro funzionale della Regione Lazio ha predisposto per domani, trasmettendolo alla Protezione civile territoriale, il bollettino di allerta meteo. Lo stato di allertamento inizierà dalla mattinata del 10 marzo e proseguirà per le successive 24-36 ore. Sono previsti infatti venti forti di burrasca, con particolare attenzione posta per le zone del litorale dove sono in arrivo anche forti mareggiate, accompagnate da temporali sparsi. Per quanto riguarda la provincia di Latina, l’allerta è di tipo giallo, per criticità legate al rischio idrogeologico.