Vento forte in arrivo, scatta l’allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo si prepara a colpire la provincia di Latina. La Protezione Civile nazionale ha diffuso l’Avviso n.26030 del 30 marzo 2026, che prevede, a partire dalle prime ore di domani – martedì 31 marzo – e per le successive 24-36 ore, venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti settentrionali su tutto il territorio laziale.

Le raffiche potranno interessare anche il litorale pontino, in particolare tra il capoluogo e i comuni costieri da Sabaudia a Minturno, con possibili mareggiate e disagi alla viabilità. La Protezione Civile regionale ha invitato gli enti locali ad attivare le fasi di allerta previste dai propri piani comunali e ad adottare misure preventive per la sicurezza pubblica.

Si raccomanda ai cittadini la massima cautela: evitare di sostare nei pressi di alberi o strutture pericolanti, prestare attenzione agli oggetti lasciati all’aperto e limitare gli spostamenti se non strettamente necessari. In particolare, automobilisti e motociclisti devono tenere conto delle forti raffiche, specie lungo le strade costiere e collinari.

Secondo le previsioni, il calo delle temperature e il rinforzo dei venti persisteranno fino a mercoledì, con un miglioramento atteso dalla giornata di giovedì. Gli aggiornamenti sull’evoluzione del maltempo saranno pubblicati sui canali ufficiali della Regione Lazio e della Protezione Civile.