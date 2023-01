Ventotene, casa abusiva in costruzione da mezzo milione

A Ventotene, è stato sottoposto a controllo un terreno privato, in località Calanave, sul quale era in corso di costruzione un manufatto ad uso abitativo, di circa 85 mq, all’interno di un terreno agricolo, le cui opere edili erano state avviate in assenza di permesso di costruire e, eseguite senza le previste autorizzazioni in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in violazione degli artt. 142 – 146 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 734 del Codice Penale (concernente la “Distruzione e deturpamento di bellezze naturali”).

Le attività sono state svolte dai militari della Tenenza di Ventotene e quelli della Sezione Operativa Navale di Gaeta che, grazie a un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare, hanno potuto riscontrare gli illeciti in atto.

Le successive attività investigative svolte a terra, hanno consentito di accertare, che le opere edili in corso di realizzazione erano state eseguite in totale assenza di titoli autorizzativi, inclusi quelli paesaggistici.

L’autore dell’illecito è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per reati di abusivismo edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché per la distruzione e il deturpamento di bellezze naturali.

Peraltro, è stato valutato che una volta ultimato il lavoro, avrebbe acquisito un valore di mercato di circa € 500.000,00 attese le rinomate peculiarità dell’Isola sia per quanto riguarda il suo patrimonio naturalistico, sia dal punto di vista turistico, attesa la notevole domanda di viaggi e soggiorni nella rinomata isola pontina.