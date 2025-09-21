Ventotene, cinque giovani segnalati per droga

Un weekend di festa e grande affluenza turistica sull’isola di Ventotene, dove in occasione dei festeggiamenti per la patrona Santa Candida la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli a terra e in mare.

I militari della tenenza isolana, affiancati dalle unità cinofile e dal reparto A.T.P.I. del Gruppo di Formia, hanno messo in campo un servizio straordinario contro lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, attività già avviata per tutta l’estate e rafforzata durante i festeggiamenti.

Nel corso dei controlli, cinque giovani tra i 18 e i 30 anni sono stati segnalati alle Prefetture di Roma (quattro) e Latina (uno) per detenzione di hashish e marijuana a uso personale. Sotto sequestro sono finiti circa 4 grammi di hashish, nove spinelli, oltre a un grammo di marijuana e un ulteriore spinello.

Le verifiche hanno riguardato non solo il centro abitato ma anche le aree costiere, presidiate dall’unità navale del Roan di Civitavecchia, garantendo così un weekend senza criticità per l’ordine pubblico.