Ventotene, il sindaco positivo al Covid: “Non abbassate la guardia”

“Carissimi concittadini, in questi ultimi giorni, avvertendo un certo malessere , mi sono posto in isolamento domiciliare ed ho effettuato il tampone molecolare, che oggi ha dato esito positivo.

Ho i sintomi dell’influenza – ha aggiunto Santomauro – e mi trovo in casa con la mia famiglia, in isolamento. Ritengo corretto dare io stesso questa comunicazione, anche per rispetto di quelle persone che hanno avuto recenti contatti con me, pur ribadendo che ho sempre portato la mascherina e cercato di mantenere le giuste distanze.