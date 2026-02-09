Ventotene, l’Aeronautica salva un uomo colto da malore

Intervento di soccorso dell’Aeronautica Militare sull’isola di Ventotene, dove un uomo ha avuto bisogno di assistenza sanitaria urgente. Vista la gravità delle condizioni, si è reso necessario il trasferimento immediato verso una struttura ospedaliera attrezzata.

Un elicottero militare è stato attivato per il trasporto sanitario, raggiungendo l’isola in tempi rapidi. Dopo il recupero del paziente, l’equipaggio ha effettuato il volo diretto verso Latina, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari.

L’operazione ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di intervento, garantendo un soccorso tempestivo in una situazione che non permetteva alternative via mare. L’Aeronautica Militare conferma così il proprio ruolo fondamentale nel sistema di emergenza sanitaria a supporto dei territori insulari.