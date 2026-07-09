Correre in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, immersi tra mare cristallino, storia millenaria e panorami unici. È questa l’esperienza che promette la Ventotene Run 4EU, la manifestazione podistica che il 17 e 18 ottobre 2026 porterà runner e appassionati sull’isola pontina per un weekend all’insegna dello sport, della natura e della scoperta.

La manifestazione propone un format capace di unire la passione per la corsa alla valorizzazione di uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, culla di storia e simbolo dell’idea europea.

Il programma prevede diverse distanze pensate per coinvolgere ogni tipo di partecipante: la gara di 11 km e la corsa sprint di 6 km disponibili sia in versione competitiva sia non competitiva, la Family Run e la Kids Run, per trasformare l’evento in una vera festa dello sport aperta a tutti. Il numero massimo di iscritti è fissato a 300 partecipanti, così da garantire un’esperienza organizzativa di qualità e nel pieno rispetto delle caratteristiche dell’isola.

La Ventotene Run 4EU è inserita nel calendario del Circuito podistico In Corsa Libera Opes come tappa numero 20 e nel Circuito del Mar Tirreno, insieme alle gare dell’Isola d’Elba e dell’Isola del Giglio, un progetto che valorizza alcune delle più belle isole italiane attraverso la corsa e il turismo sportivo.

Il percorso accompagnerà gli atleti attraverso il porto, il centro storico, i panorami mozzafiato di Ventotene e alcuni dei suoi luoghi più iconici, tra testimonianze archeologiche, scorci sul mare e tratti suggestivi che renderanno la gara un’esperienza unica.

“Sono felice di organizzare la Ventotene Run 4EU in un luogo così unico e speciale come Ventotene, un’isola piccola ma dal fascino straordinario – dichiara il presidente dell’Elba Runners e organizzatore della manifestazione, Damiano Di Cicco – Proprio per le sue dimensioni – spiega – il numero dei partecipanti sarà limitato e infatti sarà un’esperienza riservata a pochi fortunati. Sarà una gara che varrà la pena correre, non solo per l’aspetto sportivo, ma soprattutto per la bellezza del percorso. Il tracciato è molto vario, con continui saliscendi, e regala scorci unici sul mare, sulle Isole Pontine e, nelle giornate più limpide, anche sull’isola d’Ischia. Si attraverserà l’entroterra, passando nel suggestivo borgo del paese e nei luoghi più caratteristici e ricchi di storia dell’isola. Gli atleti correranno lungo la splendida spiaggia di Cala Nave, entreranno nella suggestiva grotta di tufo e risaliranno poi verso il centro abitato. Anche se il percorso è relativamente corto, è estremamente vario e spettacolare, capace di offrire emozioni continue. Correre la Ventotene Run 4EU – conclude Di Cicco – significa vivere molto più di una semplice gara. Arrivare a Ventotene vuol dire entrare in un’altra dimensione, dove sport, natura, storia e paesaggi si fondono in un’esperienza unica. È un evento che completa chi lo vive, regalando emozioni autentiche e una bellezza a 360 gradi. Il mio invito è quello di venire a vivere un sogno e portare a casa un ricordo che resterà nel cuore”.

Accanto all’aspetto agonistico, la manifestazione punta a promuovere il territorio e un modello di turismo sostenibile, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere Ventotene anche attraverso pacchetti dedicati che comprendono traghetto, pernottamento e parcheggio.

Il programma prenderà il via sabato 17 ottobre con il ritiro dei pettorali, l’apertura del villaggio gara e gli appuntamenti di avvicinamento all’evento. Domenica 18 ottobre spazio alle gare giovanili e, a seguire, alla partenza delle prove principali, con arrivo nella splendida Piazza Castello, dove si svolgeranno anche il pasta party e le premiazioni.

Le iscrizioni sono aperte su Endu e tutte le informazioni relative al programma, ai percorsi e alle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione https://www.ventotenerun4eu.it/