Verifiche sulla sicurezza, da mezzanotte chiude il Ponte Sisto a Terracina

Terracina si prepara a fare i conti con una temporanea modifica alla viabilità lungo la S.P. Badino. A partire dalla mezzanotte di stasera entrerà infatti in vigore la chiusura totale al traffico del ponte sul fiume Sisto, nel tratto compreso tra il chilometro 9+400 e il 9+450.
Il provvedimento si è reso necessario per consentire una serie di verifiche tecniche sulla struttura provvisoria, indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione. Alla base della decisione, la scadenza del certificato di transitabilità, valido fino al 15 aprile e obbligatorio per mantenere il ponte aperto al traffico.
Contestualmente, è stato affidato un incarico professionale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Le operazioni riguarderanno un’analisi approfondita dello stato della struttura, con controlli sulle condizioni statiche e sul livello di conservazione, oltre alle verifiche strutturali utili a stabilire il grado di sicurezza complessivo.
Al termine delle ispezioni sarà redatta una relazione tecnica, che dovrà essere consegnata entro dieci giorni. Solo in caso di esito positivo dei controlli si procederà alla riapertura del ponte.
Nel frattempo, la circolazione lungo la strada provinciale Badino subirà inevitabili disagi, con la necessità per gli automobilisti di individuare percorsi alternativi fino al completamento delle verifiche.