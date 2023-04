Verso i play off, un buon Latina contro il Monterosi

Latina-Monterosi 4-1

Latina Calcio 1932: Cardinali, Amadio, Di Livio (25’ Barberini), Sannipoli, Ganz, De Santis, Carissoni, Fabrizi (40’ Peschetola), Riccardi, Cortinovis, Furlan. Dal 46’: Giannini, Esposito Ant. (74’ Nori), Calabrese, Celli, Di Mino, Bezziccheri, Pellegrino, Gallo, Belloni, Peschetola, Barberini. All.: Di Donato

Monterosi Tuscia: Forte, Gasperi, Burgio, Carlini, Verde, Giordani, Tartaglia, Lipani, Mbende, Della Pietra, Tonin. Dal 46’ Moretti, Tolomello (82’ Cirone), Santoro, Di Francesco, Di Paolantonio, Di Renzo, Parlati, Vitali (82’ Ferreri), Mbende, Costantino, Tartaglia. All.: Menichini

Marcatori: 29’ Ganz (L), 40’ Ganz (L, rig.), 72’ Belloni (L), 82’ Peschetola (L, rig.), 83’ Di Paolantonio (M, rig.)

Angoli: 7-5

I nerazzurri si preparano in vista della trasferta a Monopoli dei play off e la vittoria nell’allenamento congiunto con il Monterosi da’ fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

Una partita partita intesa sin dai primi minuti, con un Di Livio molto propositivo che crea più di qualche apprensione alla difesa del Monterosi. La prima occasione per il Monterosi arriva al decimo minuto, con una conclusione di Verde che termina alta sopra la traversa.

Al 25’ il Latina effettua il primo cambio forzato, con Barberini che rileva Di Livio in mezzo al campo. L’azione più pericolosa arriva da una discesa di Verde, che offre a Della Pietra un buon pallone dentro l’area di rigore, con la sfera che si perde di poco a lato.

Al 29’ il match si sblocca per il Latina, con un cross perfetto di Sannipoli che trova Ganz sul secondo palo che di prima intenzione supera Forte siglando il vantaggio pontino.

Al minuto 40′ il Latina con Carissoni sfonda sulla fascia sinistra e guadagnando un calcio di rigore, sul quale si presenta Ganz che con freddezza spiazza Forte e realizza il 2-0 dei nerazzurri.

Per l’inizio della ripresa entrambe le squadre cambiano il loro schieramento in campo. Questo il nuovo undici nerazzurro: Giannini, Esposito Ant., Calabrese, Celli, Di Mino, Bezziccheri, Pellegrino, Gallo, Belloni, Peschetola, Barberini.

I nerazzurri non soddisfatti continuano ad attaccare, ed al minuto 60’ su respinta dell’estremo difensore del Monterosi, Belloni di testa spedisce la sfera sul palo. Dopo pochi minuti il Monterosi ha una grande occasione per rientrare in partita, con Constantino su calcio di rigore, ma prodigioso l’intervento di Giannini che sventa la possibilità di rincorsa del Monterosi.

Il Latina guadagna il secondo calcio di rigore, con Peschetola dagli undici metri, ma Moretti prontamente devia in calcio d’angolo. I nerazzurri trovano la terza rete con Peschetola che semina la difesa avversaria, scarica a Belloni ed a porta vuota cala il tris per il Latina.

Il Poker nerazzurro arriva sul terzo calcio di rigore, sempre Peschetola da dischetto che questa volta non sbaglia e batte Moretti. Il Monterosi accorcia le distanze, sempre dagli undici metri con Di Paolantonio, che gonfia la rete battendo Giannini.