Verso i 70 anni di Confagricoltura Latina, incontro in Comune

Si è svolto questa mattina un’importante incontro tra il sindaco di Latina, Matilde Celentano e i rappresentanti di Confagricoltura Latina – il direttore Mauro D’Arcangeli, Il vicedirettore Daniela Salvador e il responsabile dei rapporti istituzionali Fabrizio Giona – per un confronto operativo sulle priorità del comparto agricolo. Presente anche il consigliere comunale Vincenzo Valletta.

“L’agricoltura non è solo tradizione – si legge sui canali social del primo cittadino – è economia reale, occupazione, identità del territorio. Abbiamo condiviso la necessità di rafforzare il dialogo istituzionale e di lavorare su azioni concrete a sostegno delle imprese”

Un incontro, questo, che si inserisce nel percorso verso i 70 anni di Confagricoltura Latina: “Una storia importante che vogliamo proiettare nel futuro, con strumenti adeguati alle nuove sfide. Continuiamo a costruire, insieme, un’agricoltura più forte e competitiva per Latina”.