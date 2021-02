Verso le amministrative, Fratelli d’Italia replica a Fare Latina Evolabor

LATINA – A quattro mesi dalle prossime elezioni amministrative nel comune di Latina, l’arena elettorale non manca dei certo di confronti accesi, che passano prima dei confronti diretti, per mezzo di note di partiti o civiche. In ordine di tempo, registriamo il disappunto di Fratelli d’Italia, attraverso il vice portavoce regionale Enrico Tiero, nei confronti di Fare Latina Evolabor, che concorrerà alle prossime elezioni con una propria lista.

Di seguito la nota stampa, che pubblichiamo integralmente: “Rimango basito da quanto leggo sulla stampa da parte di Fare Latina Evo-Labor e dalla sua vice Presidente Annalisa Muzio ed altrettanto dispiaciuto, perché se questo atteggiamento di “superbia” è fatto da chi si eleva a giudicare i partiti e la sua classe dirigente al solo scopo di avere visibilità e non quello di trovare la giusta sinergia e collaborazione per migliorare la nostra città, si parte sicuramente dalla strada sbagliata.

Giudicare e accusare i partiti di cdx , di non avere ancora idee chiare su programmi e candidati da presentare per le prossime elezioni comunali, è un’offesa per tutte quelle persone che non da oggi, ma da mesi stanno lavorando assiduamente sui programmi, con contenuti e dettagli tesi alla risoluzione delle tante problematiche territoriali.

Lo fanno nei vari tavoli tematici. Cosa importante lo fanno senza avere l’esigenza di “sbandierarlo” sulla stampa. Quindi facendo esattamente il contrario delle tante “pseudo “associazioni o movimenti civici che intervengono sulla scena cittadina, solo in prossimità delle elezioni che per avere un po’ di visibilità “gettano discredito” in maniera gratuita.

Il cdx sta lavorando affinché la città, possa avere il miglior sindaco possibile, e come la Muzio nel suo intervento dichiara in merito al loro possibile candidato a primo cittadino, che non è la priorità, anche noi da tempo abbiamo dato priorità al programma di città e non al candidato sindaco.

Un buon condottiero, quale sarà il candidato a sindaco del centrodestra, deve circondarsi di una squadra di primo livello che sappia da subito cosa fare, perché dopo la pessima esperienza civica di LBC e di Coletta, ci sarà molto da fare e lo si dovrà fare immediatamente , senza filosofia o lezioni di ripetizione sul cosa fare.

Invito per tanto, Fare Latina e l’avvocato Muzio, a non esprimere giudizi su coloro a cui poi chiede collaborazione per il bene della città, anzi se vuole collaborare e condividere il nostro programma, per quanto mi riguarda, sicuramente saremo ben lieti di renderci disponibili”.