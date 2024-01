Vertenza lavoratori Icot, il tavolo in Prefettura

Si è svolto quest’oggi l’incontro richiesto dai sindacati con il Prefetto di Latina, la dirigente dell’Asl di Latina e il gruppo Giomi. Sul tavolo la delicata vicenda del mancato pagamento degli stipendi per quanto riguarda il personale della struttura sanitaria dell’Icot di Latina.

Un incontro al quale, su invito del Prefetto, ha partecipato anche il sindaco di Latina Matilde Celentano che, al termine, ha fatto un punto della situazione:

“Mi ha fatto molto piacere essere stata invitata dal prefetto Maurizio Falco a partecipare all’incontro, richiesto dai sindacati, con la direzione generale della Asl di Latina e il gruppo Giomi per affrontare la delicata vicenda del rapporto crediti/debiti tra l’azienda sanitaria e la Regione Lazio. L’Icot è un’eccellenza del territorio da oltre 50 anni ed è punto di riferimento nell’offerta sanitaria della comunità di Latina e della sua provincia; ci sono 700 dipendenti in attesa dello stipendio di dicembre e questo è inaccettabile. Mi appello al buon senso di entrambe le parti, a tutela dei lavoratori, del servizio sanitario e, quindi, della salute pubblica. Questo deve essere un punto fermo. L’ospedale Goretti di Latina è in sofferenza, lo vediamo tutti i giorni, con l’elevato numero di accessi al pronto soccorso, e la presenza dell’Icot è fondamentale per l’intero territorio, con il suo pronto soccorso ortopedico, i servizi di riabilitazione e delle attività specialistiche svolte dall’università. Tutti servizi essenziali”.