Vertice in Prefettura dopo gli spari, Aprilia sarà monitorata h24

La situazione ad Aprilia sembra essere ormai fuori controllo. Alla luce dei due gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi, prima gli spari contro un portone di un’abitazione al Toscanini e poi quelli verso due carabinieri liberi dal servizio, si è svolto ieri un incontro presso la Prefettura di Latina.

Una riunione al quale hanno partecipato tutte le autorità territoriali e che ha portato ad un unica scelta condivisa. Con lo scopo di rafforzare la percezione di sicurezza della comunità apriliana, saranno infatti intensificate le attività di controllo del territorio attraverso la programmazioni di servizi mirati con personale sia in borghese che in divisa. Verranno inoltre pianificati nuove operazioni interforze ad “Alto Impatto”. L’obiettivo è appunto quello di restituire alla cittadinanza quella sicurezza che manca da ormai troppo tempo. Sicurezza che come si legge nella nota diffusa dalla Prefettura avrà un ulteriore appoggio dall’imminente apertura in città del nuovo Commissariato di Polizia.