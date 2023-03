Vescovo Crociata presidente ‘Comece’, gli auguri di Procaccini

Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo Conservatori e Riformisti del Parlamento Europeo, è intervenuto in merito all’importante incarico conferito al Monsignor Mariano Crociata divenuto pochi giorni fa presidente della commissione degli episcopati dell’Unione Europea:

“Saluto con particolare piacere l’importante incarico conferito a sua eccellenza Monsignor Mariano Crociata, vescovo della diocesi di Latina, Terracina e Sezze, in qualità di presidente della commissione degli episcopati dell’Unione Europea (Comece). L’elezione da parte dei rappresentanti delle conferenze episcopali dell’Unione Europea, costituisce riconoscimento per lo spessore dell’opera pastorale di Mons. Crociata, a cui vanno le mie congratulazioni e migliori auguri di buon lavoro, chiamato al contempo a una nuova e complessa attività sotto il profilo culturale e spirituale. L’Europa, infatti, ha bisogno di rinsaldare le sue radici cristiane, quei valori che rappresentano la base della nostra civiltà e guida per l’intera comunità. Un percorso necessario verso il quale rinnovo la mia disponibilità istituzionale per iniziative comuni capaci anche di rinvigorire il messaggio di San Benedetto patrono d’Europa, in vista anche del 60° anniversario di questa avvenuta proclamazione nel 1964, da parte di Papa Paolo VI”.