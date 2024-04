Moto Club Fondi, l’esperienza al Vespa World Days 2024 a Pontedera

È stata un’avventura emozionante per i 13 equipaggi del Moto Vespa Club Fondi che hanno partecipato al Vespa World Days 2024 a Pontedera. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, con pioggia e grandine lungo il viaggio, i vespisti fondani hanno raggiunto la Toscana pronti per unirsi alla festa internazionale dei vespisti provenienti da tutto il mondo. Un momento significativo è stata la partecipazione del giovane Fernando Mattei, classe 2011, che ha affrontato il viaggio con coraggio insieme a suo padre e ha vinto la sua piccola sfida con grande soddisfazione all’arrivo. Questa non è stata la prima esperienza internazionale per il club, che ha partecipato a raduni in diverse nazioni europee sin dal 2010. Ora, il Vespa Club Fondi guarda al futuro e si prepara per la trasferta spagnola del prossimo anno, quando il raduno mondiale si terrà a Gijon, nelle Asturie.