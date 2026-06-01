Via Appia come non l’avete mai vista: a Minturnae una mostra fotografica

Un viaggio visivo lungo l’antica “Regina Viarum”, capace di far dialogare la grandezza del passato con la sensibilità dei nostri giorni. Dal 6 giugno all’11 ottobre 2026, il Parco archeologico di Minturnae ospiterà una straordinaria mostra fotografica dedicata alla Via Appia e al suo paesaggio.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Lazio e Officine Fotografiche di Roma, propone un percorso per immagini che mette in stretta connessione la fotografia contemporanea, il patrimonio archeologico e l’evoluzione del territorio.

L’evento di apertura si inserisce nel ricco cartellone dell’Appia Week, la settimana di iniziative interamente dedicata alla valorizzazione della celebre via romana. All’inaugurazione prenderanno parte figure chiave delle istituzioni e della cultura:

Elisabetta Scungio, Direttore regionale Musei nazionali Lazio;

Gerardo Stefanelli, Sindaco del Comune di Minturno;

Cristiana Ruggini, Direttore del Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando;

Emilio D’Itri, Direttore artistico di Officine Fotografiche Roma;

I curatori del progetto espositivo.

L’esposizione non si esaurirà nei soli spazi espositivi, ma sarà un percorso vivo. Durante tutto il periodo di apertura (fino a metà ottobre), il pubblico potrà partecipare a un fitto calendario di eventi collaterali. Sono infatti previsti incontri con gli autori, visite guidate speciali e laboratori curati sinergicamente dai Musei nazionali del Lazio e da Officine Fotografiche, pensati per coinvolgere appassionati, cittadini e turisti di tutte le età.