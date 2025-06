Via Canova, giovane insegue i ladri e recupera la borsa di un’anziana

Una giovane donna ha inseguito e costretto alla fuga uno scippatore e la sua complice, recuperando la borsa appena rubata a un’anziana signora. È accaduto ieri mattina in via Canova, traversa tra via Guido Reni e viale XXI Aprile, a pochi passi dal teatro Cafaro e dal mercato annonario. La vittima, una donna di circa 80 anni, come raccontato da Latina Oggi, è stata scaraventata a terra da due sconosciuti senza scrupoli che l’hanno aggredita per strapparle la borsa mentre rincasava dopo aver fatto la spesa.

A notare la scena è stata una passante che, senza esitare, ha seguito i due malviventi per diversi metri, spingendoli a liberarsi della refurtiva nella speranza di seminare l’inseguitrice. Una fuga inutile, perché diverse persone hanno assistito all’accaduto e riconosciuto i volti degli scippatori, già noti – secondo alcuni – come frequentatori abituali della zona, in particolare nei pressi del Servizio Dipendenze dell’Asl.

Provvidenziale l’arrivo di una pattuglia della Guardia di Finanza, attirata dalle urla e dalle richieste di aiuto dei testimoni. I militari hanno recuperato la borsa e avviato le ricerche dei due fuggitivi. La donna ferita è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Goretti con lesioni agli arti e sospette fratture dovute alla caduta.