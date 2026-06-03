Via Don Morosini, accoltellato alla schiena dopo la lite

Un uomo di 28 anni, di nazionalità romena e residente a Latina, è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma atta a offendere. Il provvedimento è stato eseguito nella notte dai militari della Stazione di Latina, al termine dei primi accertamenti avviati dopo il ferimento di un 27enne in via Don Morosini.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, quando il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver trovato un uomo riverso a terra con una ferita da arma da taglio nella zona lombare. La vittima è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ferimento sarebbe collegato a una lite avvenuta nel pomeriggio precedente tra la vittima e il 28enne. La discussione sarebbe poi degenerata fino all’aggressione fisica. I Carabinieri, attraverso una serie di approfondimenti mirati, sono riusciti a risalire all’identità del presunto responsabile, raggiungendolo poco dopo nella sua abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato quella che viene ritenuta l’arma probabilmente utilizzata nell’aggressione. Alla luce degli elementi raccolti, il 28enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e, concluse le formalità di rito, trasferito nella Casa Circondariale di Latina.

L’episodio ha riacceso la preoccupazione tra i residenti della zona, già provati da situazioni di degrado e tensione. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, poche ore prima si è verificata un’altra rissa che avrebbe alimentato un clima di esasperazione e paura nel quartiere.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato all’aggressione.