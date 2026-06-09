Via Don Morosini, unanimità sul piano riqualificazione. Celentano:”Soddisfatta”

Svolta unanime in Consiglio comunale sulla gestione e il futuro di via Don Morosini. Tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno approvato un ordine del giorno unitario che traccia le linee guida per il rilancio definitivo della zona. Il piano prevede un pacchetto di interventi ad ampio raggio che spazia dal decoro urbano alla sicurezza, fino alla riqualificazione sociale e culturale dell’area. Il documento approvato impegna formalmente il sindaco e la giunta a intensificare le attività già avviate nei mesi scorsi. Tra i punti chiave figurano piani straordinari di pulizia, la manutenzione del verde pubblico e campagne informative mirate sul corretto conferimento dei rifiuti, in stretta collaborazione con l’azienda speciale Abc. Ma il progetto non si ferma al decoro. Per far rivivere il quartiere e il centro storico, l’amministrazione punterà su eventi periodici, mercatini tematici e agroalimentari a chilometro zero, affiancati da percorsi di mediazione sociale per favorire l’integrazione e la convivenza civile.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla prima cittadina di Latina, Matilde Celentano, che ha sottolineato il valore politico e operativo di un accordo condiviso da tutto l’emiciclo:“Si tratta di un ordine del giorno, condiviso da tutte le forze politiche presenti in aula, che prevede azioni concrete che vadano ad ampliare la portata degli interventi illustrati dagli assessori della mia giunta. Sono molto soddisfatta della condivisione unanime di questo documento che rafforza la volontà di proseguire verso la rinascita del quartiere di via Don Morosini, dove va precisato che sono in corso progetti di riqualificazione delle aree verdi della passeggiata Pertini, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’estate, e dove gli operatori dei servizi sociali, della Polizia Locale e dell’azienda speciale Abc sono particolarmente impegnati, tutti i giorni”.

“Tutto ciò – conclude la sindaca – dimostra che via Don Morosini è al centro dell’agenda politica di questa amministrazione comunale nel senso più allargato, includendo la volontà di chi è maggioranza di questa assisse e di chi appartiene alle minoranze consiliari. Come giunta, sin dai primi giorni del nostro insediamento, abbiamo messo in campo progettualità, investimenti e interventi in corso che a breve contribuiranno alla riqualificazione del quartiere. Non abbiamo la bacchetta magica, ma ce la stiamo mettendo tutta per portare a termine una rigenerazione urbana che vada al di là di una riqualificazione visiva, e che affondi le sue radici nel sociale. L’impegno richiesto attraverso l’ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio comunale ci pone di fronte a delle precise responsabilità che ci assumiamo in pieno”.