Via Francigena, Sermoneta tappa dell’International Walk Teano-Roma

L’International Walk Teano – Roma, organizzato dall’Associazione Gruppo dei Dodici e promosso dalla DMO Francigena Sud nel Lazio, è un evento dedicato alla scoperta del cammino sacro della Via Francigena, unendo spiritualità e turismo in un’esperienza unica.

Il percorso, della lunghezza totale è di 258 km, è partito da Teano il 20 settembre e terminerà a Roma, in Piazza San Pietro, il 4 ottobre, dopo aver attraversato 23 Comuni suddivisi in 14 tappe.

Prima di chiudersi nella capitale, l’evento farà tappa il 29 settembre nella provincia pontina, più precisamente nel comune di Sermoneta, dove il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato Sonia Pecorilli, accoglieranno i pellegrini, protagonisti alle 18:30 alla secolare Fiera di San Michele, per raccontare la loro esperienza di cammino, non solo visto come attività fisica ma bensì spirituale.

“Diamo il benvenuto ai pellegrini impegnati nella International Walk, come amministrazione abbiamo avviato una serie di iniziative di valorizzazione della Via Francigena nell’ambito della Dmo vincitrice di un bando regionale: crediamo fortemente nella valenza culturale e promozionale di questo antico percorso”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli.

“L’atto del pellegrinaggio ha una storia ricca di significato ma, al di là delle tradizioni religiose, essere un pellegrino è un’esperienza intrinsecamente umana”, aggiunge la consigliera Sonia Pecorilli. “Camminare in luoghi sacri o di alto valore simbolico può essere una forma potente di crescita personale”.