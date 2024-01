Via libera all’Election Day dell’8 e 9 giugno, al voto in 6 comuni pontini

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera per l’Election Day che si terrà l’8 e il 9 giugno. Un accorpamento di europee e amministrative per 3701 comune italiani, chiamati alle urne nella due giorni elettorale che, come nel 2004 e nel 2009 nell’era del governo Berlusconi, si svolgerà nei giorni di sabato e domenica.

Un provvedimento che non servirà solo al rinnovamento del Parlamento europeo ma liberalizzerà anche il mandato dei sindaci per i comuni con meno di 5 mila abitanti e porterà a tre mandati per quelli tra 5 mila e 15 mila.

Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia: questi i 6 comuni pontini che andranno al voto, tutti alla naturale scadenza del mandato e tutti con una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Comuni che dunque potranno usufruire della novità introdotta con il decreto del Governo sul terzo mandato consecutivo per i primi cittadini.