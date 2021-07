Via Nascosa dissestata, interviene Chiarato

Torna attualità la questione del dissesto stradale che interessa le vie del capoluogo di provincia. Appena terminati i lavori su Strada della Rosa, che congiunge via Isonzo al Piccarello, ecco arrivare un appello indirizzato al primo cittadino di Latina, da parte di Andrea Chiarato esponente di FDI.

“Continuano a giungermi segnalazioni da parte dei risedenti di via nascosa a causa dello stato di degrado in

cui versa una delle arterie principali di Latina. – afferma Andrea Chiarato-In particolare il tratto che va da via del lido e giunge alla Q5 presenta un manto stradale dissestato ed erba alta sul ciglio che oltre ad impedire una corretta visuale con questo caldo rischia di provocare incendi pericolosi sia per gli autisti che per i residenti. – e prosegue – In molti hanno già subito danni importanti alle autovetture, altri ancora sono caduti dalle biciclette

riportando escoriazioni. La strada molto traffica soprattutto nel periodo estivo, esorto quindi il Sindaco Coletta ad intervenire subito per il ripristino del manto stradale prima che possano succedere incidenti gravi; visto che secondo l’ultimo sondaggio il 75% dei Latinensi esprime un giudizio negativo sulla manutenzione delle strade consiglio ad LBC di concentrarsi di più sui problemi reali della Città, almeno per i novanta giorni circa che gli restano prima delle elezioni amministrative.”