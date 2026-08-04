Via Tasso, il Comune rassicura: “Scuola aperta a settembre”

La scuola di via Tasso riaprirà regolarmente a settembre, ma il completamento dell’intervento di sostituzione della pavimentazione potrebbe slittare alla prossima estate. È quanto emerso dalla commissione congiunta Istruzione e Lavori Pubblici convocata per fare il punto sui lavori del plesso scolastico e su quelli in corso a piazzale Enrico Berlinguer.

A rassicurare famiglie e personale scolastico è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale, che ha spiegato come la situazione attuale non presenti criticità per la sicurezza. “La scuola aprirà regolarmente nel mese di settembre – ha dichiarato –. Lo scorso anno era stata accertata la presenza di una percentuale pari al 2% di amianto nella composizione del materiale della pavimentazione, ma le indagini avevano escluso il rilascio di fibre. Nonostante questo, l’amministrazione è intervenuta chiudendo temporaneamente il plesso e programmando la sostituzione completa della pavimentazione”.

Per l’intervento sono state individuate risorse per circa 650mila euro. L’iter tecnico è già partito con l’affidamento dell’incarico per la progettazione, che dovrà essere completata prima di procedere alla gara d’appalto. L’obiettivo dell’amministrazione è realizzare i lavori senza interferire con le attività didattiche.

Di diverso avviso Latina Bene Comune, che al termine della commissione ha sottolineato come i tempi prospettati rendano difficile un intervento già durante il prossimo anno scolastico. “Dalla seduta è emerso che i lavori, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, non potranno essere realizzati quest’anno e che l’intervento slitterà alla prossima estate”, hanno dichiarato i consiglieri Dario Bellini e Floriana Coletta.

Secondo LBC, infatti, il progetto dovrà essere completato entro il 24 agosto e successivamente saranno necessari ulteriori 40-60 giorni per l’affidamento dei lavori. “Potrebbe essere realizzato al massimo un residuo stralcio funzionale durante le festività natalizie”, hanno aggiunto i consiglieri, chiedendo maggiore chiarezza nei confronti delle famiglie e della comunità scolastica.

Nel corso della commissione è stata affrontata anche la questione delle temperature elevate registrate in alcune aule durante i mesi più caldi. L’amministrazione ha manifestato disponibilità a valutare l’installazione di impianti di climatizzazione nelle classi maggiormente esposte.

Sul fronte piazzale Berlinguer, Carnevale ha invece assicurato che il Comune è in linea con il cronoprogramma del progetto finanziato con fondi Fesr: “È stato raggiunto l’obiettivo del 70% entro gennaio e Latina è risultato il Comune più virtuoso del Lazio. I lavori sono in dirittura d’arrivo, con una proroga richiesta di circa trenta giorni per rafforzare alcune aree interessate da criticità”.