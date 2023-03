Viabilità, due rotatorie tra Borgo Piave e Borgo Sabotino

Il settore viabilità della Provincia, ha affidato i lavori di sistemazione e adeguamento delle intersezioni a raso tra la strada provinciale Borgo Piave-Foceverde e la strada provinciale Lunga, e la strada Lunga e tra la strada provinciale Borgo Piave-Foceverde Cerreto la Croce e la provinciale Nascosa. In corrispondenza dei due incroci, saranno realizzate delle rotatorie sulla base del progetto approvato a dicembre scorso. Il totale dei lavori è di 646.275mila euro e, si tratta di un intervento per la sicurezza di un tratto di strada ad alta incidentalità.

Queste le presidente della Provincia Gerardo Stefanelli: “L’adeguamento di questi due incroci si inserisce negli interventi predisposti dall’ente per dotare il territorio di una rete viaria in migliori condizioni e soprattutto più sicura. Visto il preoccupante numero di incidenti che si è registrato nel corso degli anni in corrispondenza di quegli incroci si è ritenuto opportuno regolamentarli con delle rotatorie rispondendo proprio ad una esigenza di sicurezza degli automobilisti”.