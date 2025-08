Viabilità e commercio abusivo, il litorale di Formia sotto la lente

Prosegue senza sosta l’attività di presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Formia. Gli uomini della dirigente Giuseppina Sciarra, hanno eseguito una serie di controlli mirati lungo le aree costiere della città, con l’obiettivo di garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela del decoro urbano. Sabato mattina, in un’operazione congiunta con la Compagnia dei Carabinieri di Formia, sono stati effettuati controlli specifici sulla viabilità e sulla sosta selvaggia nei litorali di Gianola-Santo Janni e Vindicio. Durante le verifiche, sono stati rimossi quattro veicoli in sosta vietata e sono stati elevati 16 verbali amministrativi, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere l’ordine nelle zone più frequentate dai cittadini e dai turisti.

Questa mattina invece, a partire dalle ore 6:00, è stata avviata un’ulteriore operazione interforze dedicata al contrasto dell’abusivismo commerciale lungo il litorale. In collaborazione con la Capitaneria di Porto di Formia, sono stati effettuati controlli mirati che hanno portato all’emissione di diffide, sanzioni pecuniarie e verbali per occupazione illecita di suolo pubblico, vendita ambulante abusiva e stazionamento non autorizzato. Sono stati anche impartiti provvedimenti di allontanamento nei confronti dei soggetti coinvolti, per tutelare la legalità e il rispetto delle normative.

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha commentato: “Queste operazioni confermano l’impegno costante dell’Amministrazione nel garantire legalità, sicurezza e tutela del territorio. Ringrazio il Comando della Polizia Locale, la Capitaneria di Porto e l’Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto con efficacia e senso del dovere. Il presidio delle zone più frequentate, specie nei mesi estivi, è una priorità per tutelare il diritto dei cittadini e dei turisti a vivere gli spazi pubblici in condizioni di ordine e decoro.”

Le attività di controllo continueranno anche nei prossimi giorni, con interventi programmati in altre zone sensibili della città, per assicurare un’estate all’insegna della sicurezza e del rispetto delle regole.