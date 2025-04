Viabilità, il 2025 sarà l’anno degli interventi a Cisterna: nuova rotatoria, illuminazione e lavori sui ponti

l 2025 si apre con importanti novità per la viabilità di Cisterna. La Provincia di Latina ha infatti programmato una serie di interventi strategici per migliorare la sicurezza e la funzionalità delle principali arterie stradali del territorio. Un impegno concreto, frutto del lavoro sinergico tra istituzioni provinciali e comunali.

Nel dettaglio, gli interventi previsti comprendono:

La realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra la S.P. Cisterna Carano Aprilia e le Strade Comunali Plinio il Vecchio e Mediana per Cisterna, nei pressi del ristorante “Il Capanno”;

L’ottimizzazione dei livelli di sicurezza all’intersezione tra la strada provinciale n. 26 Borgo Montello Appia e la S.C. Via Prampolini, a Prato Cesarino;

L’installazione di nuova illuminazione pubblica sulla S.P. Le Pastine, da Doganella di Ninfa verso Cori, e sulla S.P. Ninfina I, da Doganella di Ninfa verso Cisterna;

La ripresa e conclusione dei lavori, previsti entro la fine dell’estate, del ponte situato al km 11+200 della Strada Provinciale Ninfina II, tra Prato Cesarino e Borgo S. Maria.

“Questi interventi, attesi da tempo, sono finalizzati alla messa in sicurezza di tratti stradali ad alta percorribilità. Gli stessi sono stati da me sollecitati, sostenuti e inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici 2024/2026 della Provincia di Latina, durante il mio mandato da Consigliere Provinciale e componente della Commissione Lavori Pubblici.

Come Capogruppo del Movimento 5 Stelle a Cisterna di Latina, con delega allo sviluppo e miglioramento delle periferie, non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Questi interventi sono il frutto di una politica territoriale concreta, che ha saputo collaborare al meglio, per il raggiungimento di risultati tangibili a favore dei cittadini.

Dopo anni di promesse, finalmente un’Amministrazione Provinciale vicina alle esigenze dei nostri territori, sta realizzando opere fondamentali per la nostra sicurezza e per il miglioramento della viabilità.

Un sentito ringraziamento va al Presidente della Provincia di Latina, Dott. Gerardo Stefanelli, che con grande spirito di responsabilità ha sostenuto questi interventi, e al Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Attività Tecniche, Arch. Renio Monti, che ha saputo dare continuità a un percorso già avviato, volto al miglioramento della viabilità nel nostro territorio, il tutto con il supporto e la grande professionalità dei tecnici e dirigenti Provinciali e Comunali.”

A dichiararlo è Elio Sarracino, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Cisterna di Latina.