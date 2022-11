Ancora un incidente registrato sulla Strada Statale Pontina. Il sinistro avvenuto questa mattina, ha mandato in tilt la circolazione all’altezza di Aprilia in direzione Roma.

Numerose le segnalazioni da parte degli automobilisti rimasti intrappolati nel traffico in attesa del ripristino della viabilità. Ancora non si conoscono le cause dello scontro.