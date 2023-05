Viabilità, interventi di sicurezza stradale in tutta la provincia

La sicurezza stradale continua ad essere una delle priorità della Provincia che ha investito e continuerà ad investire risorse per il miglioramento della rete viaria sull’interno territorio.

Sono infatti numerosi gli interventi terminati, molti i cantieri aperti e altrettanti quelli in procinto di essere avviati.

Sulla strada provinciale Sonninese nel Comune di Sonnino si sono conclusi i lavori di allargamento di una curva pericolosa con la realizzazione di una cunetta alla francese per la regimentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche della strada sormontata da un muro in pietra. Un intervento simile ha interessato la provinciale Madonna dei Martiri a Maenza dove sono terminati i lavori di realizzazione di cunette alla francese per la regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche della strada. Sulla provinciale Ninfina I° in località Doganella, tra Cisterna e Sermoneta è in corso di realizzazione il prolungamento dell’intervento di illuminazione con l’installazione di 13 nuovi punti luce e sullo stesso tratto è in programma la realizzazione di 3/ 4 attraversamenti pedonali rialzati. Altri due attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati sulla Provinciale Melogrosso e Colli Ceriara in Comune di Sezze in corrispondenza di altrettante scuole.

Lunedi riprenderanno inoltre i lavori di riasfaltatura sulla strada Artena-Giulianello nel comune di Cori, dove sono stati già ultimati i lavori di realizzazione di cunette alla francese per la regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche della strada e sempre lunedì inizieranno i lavori di riasfaltatura di alcuni tratti delle vie di accesso a Pisterzo ed ex 156 nel Comune di Prossedi. Hanno preso il via inoltre gli sfalci nei Comuni di Roccamassima, Cori, Norma, Sermoneta, Bassiano, Sezze, Priverno, Pontinia, Roccasecca dei Volsci, Maenza e Prossedi ed è in programma la riasfaltatura dei tratti ammalorati della strada provinciale Gricilli e Madonna delle Grazie a Priverno.

“Il numero dei cantieri aperti e di prossima apertura – sottolinea il presidente Gerardo Stefanelli – dimostra l’attenzione che questo ente ha per lo stato della rete viaria e più in generale della sicurezza oltre che per il decoro di ogni singolo comune della Provincia”.